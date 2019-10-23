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«Реал» отклонил предложение «Арсенала» по трансферу Себальоса

12:08
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«Арсенал» намерен выкупить права на полузащитника Дани Себальоса. Лондонский клуб сделал «Реалу» предложение о продаже 23-летнего игрока, оценив его в 29 миллионов евро. Однако мадридский клуб ответил отказом, утверждает El Desmarque.

Ранее сообщалось, что Себальос лично обращался к президенту «Реала» Флорентино Пересу с просьбой продать его в «Арсенал», где он сейчас выступает на правах аренды.

В нынешнем сезоне Себальос провел 12 матчей во всех турнирах за «Арсенал» и забил 1 гол при 2 результативных передачах. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года.

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