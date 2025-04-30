«Реал» отказался отпускать Анчелотти в сборную Бразилии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел переговоры с Конфедерацией футбола Бразилии (CBF), но мадридский клуб заблокировал сделку. По информации журналиста Фабрицио Романо, президент сливочных Флорентино Перес не планирует платить специалисту неустойку за досрочный уход.

Как сообщает Relevo, в «Реале» рассчитывают, что Анчелотти останется в клубе до конца клубного чемпионата мира-2025, который пройдет с 15 июня по 13 июля. Сам же специалист хотел бы присоединиться к новой команде, если на него больше не рассчитывают. CBF не планирует долго ждать ответ от итальянца, поэтому не будет продолжать переговоры.

«Реал» после 33 туров занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 очка. Также команда проиграла «Арсеналу» в 1/4 финала Лиги чемпионов и потерпела поражение от «Барселоны» в финале Кубка Испании.