«Реал» отказался от возможности заполучить Жоау Канселу
Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу мог оказаться в «Реале» в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Мадридский клуб имел возможность взять в аренду 28-летнего португальца, но отказался от этого варианта.
В итоге, Канселу будет выступать за «Баварию» на правах аренды до конца сезона-2022/23.
«Бавария» арендовала Канселу до конца сезона с правом выкупа за 70 миллионов евро.
В текущем сезоне защитник провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|19
|16
|2
|1
|39-7
|50
|
2
|Реал
|19
|14
|3
|2
|40-16
|45
|
3
|Р. Сосьедад
|19
|12
|3
|4
|28-18
|39
|
4
|Атлетико
|19
|10
|4
|5
|28-16
|34
|
5
|Бетис
|19
|9
|4
|6
|21-16
|31
|
6
|Вильярреал
|19
|9
|4
|6
|21-14
|31
|
7
|Атлетик
|20
|8
|5
|7
|29-21
|29
|
8
|Р. Вальекано
|19
|8
|5
|6
|25-22
|29
|
9
|Осасуна
|19
|8
|4
|7
|18-18
|28
|
10
|Мальорка
|19
|7
|4
|8
|15-18
|25
|
11
|Альмерия
|19
|6
|4
|9
|23-29
|22
|
12
|Жирона
|19
|5
|6
|8
|26-29
|21
|
13
|Севилья
|19
|5
|6
|8
|21-26
|21
|
14
|Вальядолид
|19
|6
|2
|11
|14-28
|20
|
15
|Эспаньол
|19
|4
|8
|7
|23-29
|20
|
16
|Валенсия
|19
|5
|5
|9
|25-23
|20
|
17
|Сельта
|19
|5
|5
|9
|18-29
|20
|
18
|Кадис
|20
|4
|7
|9
|15-33
|19
|
19
|Хетафе
|19
|4
|5
|10
|16-26
|17
|
20
|Эльче
|19
|0
|6
|13
|12-39
|6
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
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38 тур
|3.02
|23:00
|
Атлетик – Кадис
|4 : 1
|4.02
|16:00
|
Эспаньол – Осасуна
|- : -
|4.02
|18:15
|
Эльче – Вильярреал
|- : -
|4.02
|20:30
|
Атлетико – Хетафе
|- : -
|4.02
|23:00
|
Бетис – Сельта
|- : -
|5.02
|16:00
|
Мальорка – Реал
|- : -
|5.02
|18:15
|
Жирона – Валенсия
|- : -
|5.02
|20:30
|
Р. Сосьедад – Вальядолид
|- : -
|5.02
|23:00
|
Барселона – Севилья
|- : -
|6.02
|23:00
|
Р. Вальекано – Альмерия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|13
|2
|2
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|16
|2
|2
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