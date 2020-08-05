«Реал» отдаст «японского Месси» в аренду в «Вильярреал»

Полузащитник «Реала» Такэфуса Кубо отправится в аренду в «Вильярреал», утверждает AS. Сделка по аренде на один год уже согласована, официально о ней будет объявлено в четверг.

19-летний Кубо, которого называют «японским Месси» перешел в «Реал» прошлым летом, после чего отправился в аренду в «Мальорку». В составе островитян он провел 36 матчей, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Кубо хотят арендовать «Реал Сосьедад» и «Севилья».