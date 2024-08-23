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Сегодня, 11:24

«Реал» отдал полузащитника Мартина в аренду «Вальядолиду»

Алина Савинова
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Полузащитник «Реала» Марио Мартин перешел в «Вальядолид» на правах аренды, сообщает пресс-служба мадридцев.

Арендное соглашение 20-летнего игрока рассчитано до июня 2025 года.

Мартин является воспитанником академии «Реала». С 2021 он стал играть за резервную команду «Реал Кастилья», а в 2023-м дебютировал за основной коллектив «сливочных», сыграв четыре матча.

В первом туре нового сезона ла лиги «Вальядолид» одержал победу над «Эспаньолом» (1:0) и на данный момент с 3 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Футбол
ФК Вальядолид
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
2
 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
3
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-1 3
4
 Вальядолид 1 1 0 0 1-0 3
5
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
6
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
7
 Атлетико 1 0 1 0 2-2 1
8
 Вильярреал 1 0 1 0 2-2 1
9
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
10
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
11
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
12
 Реал 1 0 1 0 1-1 1
13
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
14
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
15
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
16
 Осасуна 1 0 1 0 1-1 1
17
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
18
 Р. Сосьедад 1 0 0 1 1-2 0
19
 Валенсия 1 0 0 1 1-2 0
20
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Сельта – Валенсия
 - : -
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Осасуна – Мальорка
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24.08 20:00
Барселона – Атлетик
 - : -
24.08 22:30
Хетафе – Р. Вальекано
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24.08 22:30
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 - : -
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Ферлан Менди

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Реал

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Абделькабир Абкар

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Хон Арамбуру

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