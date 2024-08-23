«Реал» отдал полузащитника Мартина в аренду «Вальядолиду»

Полузащитник «Реала» Марио Мартин перешел в «Вальядолид» на правах аренды, сообщает пресс-служба мадридцев.

Арендное соглашение 20-летнего игрока рассчитано до июня 2025 года.

Мартин является воспитанником академии «Реала». С 2021 он стал играть за резервную команду «Реал Кастилья», а в 2023-м дебютировал за основной коллектив «сливочных», сыграв четыре матча.

В первом туре нового сезона ла лиги «Вальядолид» одержал победу над «Эспаньолом» (1:0) и на данный момент с 3 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.