«Реал» и «Осасуна» сыграют в чемпионате Испании 19 августа

«Реал» и «Осасуна» сыграют в 1-м туре чемпионата Испании во вторник, 19 августа. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 1-й тур.

19 августа 2025, 22:00. Бернабеу (Мадрид)

Ключевые события и результат игры «Реал» — «Осасуна» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Встречу «Реала» и «Осасуны» в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка.

Также матчи из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне с федеральными телеканалами).

«Реал» в сезоне ла лиги-2024/25 занял второе место с 84 очками. «Осасуна» финишировала девятой, набрав 52 очка.