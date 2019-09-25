«Реал» — «Осасуна»: Ареола займет место в воротах мадридцев
21:10
В 6-м туре чемпионата Испании «Реал» принимает «Осасуну». Стал известен стартовый составе мадридского клуба.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Реал»: Ареола, Милитау, Серхио Рамос, Начо Монреаль, Кроос, Каземиру, Вальверде, Лукас Васкес, Йович, Одриосола, Винисиус.
? ?Once inicial ante el @CAOsasuna!#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/mOW81xLGGN— Real Madrid C.F.? (@realmadrid) September 25, 2019
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