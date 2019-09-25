Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» — «Осасуна»: Ареола займет место в воротах мадридцев

21:10

В 6-м туре чемпионата Испании «Реал» принимает «Осасуну». Стал известен стартовый составе мадридского клуба.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Реал»: Ареола, Милитау, Серхио Рамос, Начо Монреаль, Кроос, Каземиру, Вальверде, Лукас Васкес, Йович, Одриосола, Винисиус.

Реал — Осасуна

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир