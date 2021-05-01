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«Реал» на своем поле переиграл «Осасуну»

1 мая 2021, 23:49
1 мая. «Реал» — «Осасуна» — 2:0. Фото ФК «Реал».
1 мая. «Реал» — «Осасуна» — 2:0. Фото ФК «Реал».
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«Реал» переиграл «Осасуну» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Команда из Мадрида одержала победу со счетом 2:0.

«Реал» набрал 74 очка и снова приблизился к «Атлетико» в турнирной таблице. Команды все еще разделяет 2 очка.

Чемпионат Испании. Лига 1

34-й тур

«Реал» — «Осасуна» — 2:0 (0:0)

Голы: Эдер Милитау, 76 (1:0). Каземиру, 80 (2:0).

«Реал»: Куртуа, Марселу (Гутьеррес, 64), Варан (Начо, 46), Одриосола, Эдер Милитау, Каземиру, Бланко, Бензема, Азар (Иско, 72), Асенсио (Серхио Аррибас, 83), Винисиус Жуниор (Родригу, 64).

«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Санчес, Эрнандес, Торрес (Лопес, 81), Р.Гарсия (Барха, 81), Торро (Хони, 84), Монкайола, Авила (Будимир, 65), Мартинес (Брашанац, 64).

Предупреждения: Мартинес, 54. Ойер, 55.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

1 мая. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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