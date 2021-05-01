«Реал» на своем поле переиграл «Осасуну»
«Реал» переиграл «Осасуну» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Команда из Мадрида одержала победу со счетом 2:0.
«Реал» набрал 74 очка и снова приблизился к «Атлетико» в турнирной таблице. Команды все еще разделяет 2 очка.
Чемпионат Испании. Лига 1
34-й тур
«Реал» — «Осасуна» — 2:0 (0:0)
Голы: Эдер Милитау, 76 (1:0). Каземиру, 80 (2:0).
«Реал»: Куртуа, Марселу (Гутьеррес, 64), Варан (Начо, 46), Одриосола, Эдер Милитау, Каземиру, Бланко, Бензема, Азар (Иско, 72), Асенсио (Серхио Аррибас, 83), Винисиус Жуниор (Родригу, 64).
«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Санчес, Эрнандес, Торрес (Лопес, 81), Р.Гарсия (Барха, 81), Торро (Хони, 84), Монкайола, Авила (Будимир, 65), Мартинес (Брашанац, 64).
Предупреждения: Мартинес, 54. Ойер, 55.
Судья: Куадра Фернандес (Испания).
1 мая. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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