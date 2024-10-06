«Реал» определился с заменой Даниэля Карвахаля

«Реал» в январе намерен приобрести правого защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда, сообщает Sport.es.

Изначально «сливочные» хотели бесплатно подписать игрока летом 2025 года, поскольку в этот период у него закончится контракт с «Ливерпулем». Однако из-за травмы Карвахаля «Реал» готов заплатить определенную компенсацию за трансфер Александера-Арнольда.

В нынешнем сезоне Александер-Арнольд провел девять матчей за «мерсисайдцев» во всех турнирах, в которых отдал две голевые передачи. Его рыночная стоимость составляет 70 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Ранее стало известно, что Карвахаль получил травму передней крестообразной связки. Также испанцу диагностировали разрыв внешней коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге.