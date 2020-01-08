«Реал» обыграл «Валенсию» в полуфинале Суперкубка Испании, Черышев вышел на поле во втором тайме

«Реал» одержал победу над «Валенсией» (3:1) в матче полуфинала Суперкубка Испании. Встреча прошла в городе Джедда (Саудовская Аравия).

На 15-й минуте игры счет открыл полузащитник «Реала» Тони Кроос, который забил прямым ударом с углового. Спустя 24 минуты преимущество «сливочных» удвоил хавбек Иско. На 65-й минуте матча довел счет до разгромного полузащитник Лука Модрич. Хавбек «летучих мышей» Даниэль Парехо реализовал пенальти на первой компенсированной минуте игры.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе команды и вышел на поле на 70-й минуте встречи, заменив форварда Кевина Гамейро.

9 января пройдет второй полуфинал турнира между «Барселоной» и «Атлетико».

Испания. Суперкубок

1/2 финала

«Валенсия» — «Реал» — 1:3 (0:2)

Голы: Кроос, 15 (0:1). Иско, 39 (0:2). Модрич, 65 (0:3). Парехо, 90+2 — с пенальти (1:3).

«Валенсия»: Доменеч, Васс, Гарай, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Коклен (Собрино, 83), Кондогбья (Гомес, 58), Парехо, Солер, Гамейро (Черышев, 70), Торрес.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Менди (Марселу, 71), Вальверде, Каземиру, Кроос, Модрич (Хамес Родригес, 77), Иско, Йович (Диас, 83).

Предупреждение: Каземиру, 88.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

8 января. Джедда. Стадион «Король Абдалла Спортс Сити».