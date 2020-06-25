«Реал» обыграл «Мальорку» и вышел в лидеры чемпионата Испании

«Реал» обыграл «Мальорку» в матче 31-го тура чемпионата Испании (2:0). Голы забили Винисиус Жуниор и Серхио Рамос.

Мадридская команда сравнялась по очкам с «Барселоной» и вышла на первое место в турнирной таблице. «Мальорка» идет 18-й.

Чемпионат Испании

31-й тур

«Реал» — «Мальорка» — 2:0 (1:0)

Голы: Винисиус Жуниор, 19 (1:0). Серхио Рамос, 56 (2:0).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос (Б.Диас, 83), Варан, Карвахаль, Менди, Модрич (Иско, 71), Вальверде, Бензема, Бэйл (Асенсио, 71), Азар (Кроос, 62), Винисиус Жуниор (М.Диас, 83).

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Седлар, Вальент (Гамес, 61), Посо, Кубо, Фебас (Севилья, 61), Родригес, Баба (Ромеро, 83), Джуниор (Салибюр, 70), Будимир (Кучо Эрнандес, 61).

Предупреждения: Будимир, 8. Серхио Рамос, 35. Модрич, 46. Менди, 80. Кроос, 87.

Судья: Мелеро Лопес.

24 июня. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».