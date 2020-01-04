«Реал» обыграл «Хетафе» и вышел на первое место в ла лиге

«Реал» выиграл у «Хетафе» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей отличились Рафаэль Варан и Лука Модрич. Еще один мяч в свои ворота забил голкипер хозяев Давид Сория.

«Реал» набрал 40 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. У «Хетафе» 30 очков и седьмая позиция.

В следующем туре «Реал» примет «Севилью», а «Хетафе» на выезде сыграет с «Леганесом».

Чемпионат Испании. Ла лига

19-й тур

«Хетафе» — «Реал» — 0:3 (0:1)

Голы: Сория, 34 — в свои ворота (0:1). Варан, 53 (0:2). Модрич, 90+6 (0:3).

«Хетафе»: Сория, Суарес, Даконам, Кабрера, Ньом (Ндиай, 81), Арамбарри, Максимович, Кукурелья, Анхель, Фажр (Хорхе Молина, 60), Мата (Портильо, 80).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитау, Варан, Менди, Каземиру, Кроос (Вальверде, 71), Модрич, Иско (Винисиус Жуниор, 71), Бензема (Йович, 81), Бэйл.

Предупреждения: Ньом, 34. Суарес, 39. Йович, 82. Менди, 90+5. Портильо, 90+5.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

4 января. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».