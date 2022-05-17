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Сегодня, 12:45

Стало известно, когда «Реал» объявит о трансфере Мбаппе

«Реал» объявит о трансфере Мбаппе после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем»
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Реал» планирует объявить о подписании контракта с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», сообщает AS.

Матч «Реал» — «Ливерпуль» состоится 28 мая. Встреча пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Реал» закрыл сделку по трансферу 23-летнего француза. Трансфер нападающего обойдется мадридскому клубу более чем в 200 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 45 матчах за «ПСЖ». Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://as.com/futbol/2022/05/17/primera/1652757639_742338.html
Килиан Мбаппе
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И В Н П +/- О
1
 Реал 37 26 7 4 80-31 85
2
 Барселона 37 21 10 6 68-36 73
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 37 19 7 11 62-40 64
6
 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
7
 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Осасуна 37 12 11 14 37-49 47
10
 Сельта 37 12 10 15 43-41 46
11
 Валенсия 37 10 15 12 46-53 45
12
 Р. Вальекано 37 11 9 17 37-46 42
13
 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
14
 Эльче 37 10 9 18 37-51 39
15
 Хетафе 37 8 15 14 32-38 39
16
 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
17
 Мальорка 37 9 9 19 34-63 36
18
 Кадис 37 7 15 15 34-51 36
19
 Леванте 37 7 11 19 47-74 32
20
 Алавес 37 8 7 22 31-64 31
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20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 - : -
20.05 22:00
Реал – Бетис
 - : -
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 - : -
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 - : -
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 - : -
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 - : -
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
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Карим Бензема

Реал

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