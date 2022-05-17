Стало известно, когда «Реал» объявит о трансфере Мбаппе

«Реал» объявит о трансфере Мбаппе после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

«Реал» планирует объявить о подписании контракта с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», сообщает AS.

Матч «Реал» — «Ливерпуль» состоится 28 мая. Встреча пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Реал» закрыл сделку по трансферу 23-летнего француза. Трансфер нападающего обойдется мадридскому клубу более чем в 200 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 45 матчах за «ПСЖ». Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.