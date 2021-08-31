«Реал» объявил о трансфере 18-летнего Камавинга
«Реал» на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга. 18-летний француз заключил контракт с мадридским клубом до 2027 года.
Ранее появлялась информация, что испанский клуб заплатит за хавбека около 30 миллионов евро.
Камавинга в текущем сезоне успел провести шесть матчей за «Ренн». В прошлом сезоне он провел 39 матчей и забил один мяч при трех голевых передачах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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