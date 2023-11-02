«Реал» объявил о продлении контракта с Родриго

Полузащитник «Реала» Родриго подписал новый контракт с мадридцами, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение 22-летнего бразильца рассчитан до 2028 года. Предыдущее соглашение истекало в 2025 году.

Родриго играет за «Реал» с 2019 года. С того момента он провел за сливочных 179 матчей, забил 39 мячей и отдал 33 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.