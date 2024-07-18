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«Реал» объявил о продлении контракта с Лукасом Васкесом до 2025 года

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Лукас Васкес.
Фото Global Look Press

«Реал» объявил о продлении контракта с 33-летним испанским защитником Лукасом Васкесом до 30 июня 2025 года.

Васкес находится в системе мадридского клуба с 2008 года. В общей сложности футболист провел 349 матчей за «Реал» во всех соревнованиях, в которых забил 28 голов и отдал 51 результативную передачу.

Вместе со «сливочными» Васкес стал четырехкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка страны, трехкратным победителем национального Суперкубка и пятикратным триумфатором Лиги чемпионов.

Лукас Васкес
Футбол
ФК Реал
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10
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12
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13
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