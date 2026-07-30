«Реал» объявил о покупке нападающего «Леванте» Эспи

«Реал» объявил о покупке нападающего «Леванте» Карлоса Эспи.

Сумма трансфера не уточняется. Клуб подписал контракт с 21-летним испанцем до конца июня 2031 года. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Реал» заплатил за футболиста 25 миллионов евро.

Эспи — воспитанник «Леванте». В сезоне-2025/26 форвард провел за команду 27 матчей во всех турнирах и забил 13 голов.