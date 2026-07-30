«Реал» объявил о покупке нападающего «Леванте» Эспи
«Реал» объявил о покупке нападающего «Леванте» Карлоса Эспи.
Сумма трансфера не уточняется. Клуб подписал контракт с 21-летним испанцем до конца июня 2031 года. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Реал» заплатил за футболиста 25 миллионов евро.
Эспи — воспитанник «Леванте». В сезоне-2025/26 форвард провел за команду 27 матчей во всех турнирах и забил 13 голов.
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2
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3
|Вильярреал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Сельта
|0
|0
|0
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7
|Хетафе
|0
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|0
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8
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|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Малага
|0
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|0
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
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