Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

30 июля, 23:41

«Реал» объявил о покупке нападающего «Леванте» Эспи

Карлос Эспи.
Фото Getty Images

«Реал» объявил о покупке нападающего «Леванте» Карлоса Эспи.

Сумма трансфера не уточняется. Клуб подписал контракт с 21-летним испанцем до конца июня 2031 года. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Реал» заплатил за футболиста 25 миллионов евро.

Эспи — воспитанник «Леванте». В сезоне-2025/26 форвард провел за команду 27 матчей во всех турнирах и забил 13 голов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Леванте
ФК Реал
Карлос Эспи
Читайте также
Эксперт дал советы по выбору отделки в новостройке
ФХР будет судиться, русофобы опять опозорили сами себя. Что произошло после решения ИИХФ отстранить Россию от ЧМ
«Есть люди-вампиры, а Ваня — наоборот. Доброта! Обаяние! Позитив!» Памяти Ивана Едешко
Сборную России по хоккею не допустили до ЧМ-2027. ИИХФ продлила отстранение — теперь ФХР идет в CAS
Что произошло за ночь 31 июля. Главное
Силы ПВО сбили восемь БПЛА над Воронежской областью за ночь
Популярное видео
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Полузащитник «Реала» Паласиос перейдет в «Фулхэм»

«Реал» поставил ультиматум перед Винисиусом по продлению контракта
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости