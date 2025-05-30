«Реал» объявил о подписании контракта с Трентом Александер-Арнольдом

«Реал» объявил о переходе защитника Трента Александер-Арнольда из «Ливерпуля».

Соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2031 года. Игрок выступит за мадридскую команду на клубном чемпионате мира в США, который пройдет с 15 июня по 13 июля.

Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля». Он провел за команду 354 матча. В составе мерсисайдцев 26-летний англичанин стал двукратным чемпионом АПЛ, обладателем Кубка и Суперкубка Англии и два раза — обаладетелем Кубка лиги. Также вместе с родным клубом Александер-Арнольд выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В этом сезоне на счету футболиста 44 матча во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.