«Реал» объявил о переходе Хоселу в «Аль-Гараф»

«Реал» объявил о том, что нападающий Хоселу продолжит карьеру в «Аль-Гарафе».

Как сообщается на официальном сайте мадридской команды, «сливочные» активировали опцию выкупа 34-летнего игрока из «Эспаньола» и продали его в катарский клуб. По информации СМИ, сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.

«Реал Мадрид» благодарит Хоселу за его профессионализм и мадридизм, а также выражает всю свою привязанность ему и его семье. Желаем удачи на этом новом этапе их жизни», — говорится в заявлении.

В сезоне-2023/24 Хоселу провел за «Реал» 49 матчей, отметившись 17 голами и 3 результативными передачами. Вместе с мадридской командой он завоевал три титула.