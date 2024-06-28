«Реал» объявил о переходе Хоселу в «Аль-Гараф»
«Реал» объявил о том, что нападающий Хоселу продолжит карьеру в «Аль-Гарафе».
Как сообщается на официальном сайте мадридской команды, «сливочные» активировали опцию выкупа 34-летнего игрока из «Эспаньола» и продали его в катарский клуб. По информации СМИ, сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.
«Реал Мадрид» благодарит Хоселу за его профессионализм и мадридизм, а также выражает всю свою привязанность ему и его семье. Желаем удачи на этом новом этапе их жизни», — говорится в заявлении.
В сезоне-2023/24 Хоселу провел за «Реал» 49 матчей, отметившись 17 голами и 3 результативными передачами. Вместе с мадридской командой он завоевал три титула.
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15
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16
|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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18
|Леганес
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19
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Атлетик – Хетафе
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Мальорка – Реал
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Лас-Пальмас – Севилья
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Вильярреал – Атлетико
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Валенсия – Барселона
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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Сельта – Алавес
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Осасуна – Леганес
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Вальядолид – Эспаньол
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