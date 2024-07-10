«Реал» объявил дату презентации Килиана Мбаппе в качестве нового игрока команды
«Реал» на своем официальном сайте анонсировал дату презентации французского нападающего Килиана Мбаппе.
«Футбольный клуб «Реал» Мадрид сообщает, что в следующий вторник, 16 июля, в 12:00 на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится презентация нашего игрока Килиана Мбаппе.
После презентации Килиан Мбаппе выступит перед представителями СМИ в пресс-центре «Сантьяго Бернабеу», — написано в заявлении «Реала».
«Реал» объявил о подписании контракта с 25-летним французом 3 июня. Ранее Мбаппе выступал за «ПСЖ» и «Монако».
В завершившемся сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. В финале главного еврокубкового турнира команда Карло Анчелотти обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:0).
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12
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|0
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13
|Сельта
|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
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Вильярреал – Атлетико
|- : -
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