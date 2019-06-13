"Реал" обновил рекорд по тратам за одно трансферное окно

"Реал" в текущее трансферное окно потратил 303 миллиона евро на усиление состава по данным Transfermarkt. Мадридцы приобрели: Эдена Азара ("Челси", 100 млн), Луку Йовича ("Айнтрахт", 60 млн), Эдера Милитао ("Порту", 50 млн), Ферлана Менди ("Лион", 48 млн) и Родриго ("Сантос", 45 млн).

Мадридцы превзошли собственный результат десятилетней давности, когда потратили практически 260 миллионов евро. Напомним, тогда они приобрели Криштиану Роналду, Кака, Карима Бензема, Хаби Алонсо.

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