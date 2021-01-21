«Реал» не собирается увольнять Зидана после вылета из Кубка Испании

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжит работу с командой как минимум до конца сезона, информирует Marca.

Вчера команда вылетела из Кубка Испании, проиграв в дополнительное время в большинстве выступающему в третьем дивизионе «Алькояно» (1:2).

Тем не менее, руководство клуба не намерено немедленно увольнять французского специалиста, а хочет дождаться концовки сезона, чтобы оценить результаты команды в чемпионате и Лиге чемпионов.

Сам Зидан также пока уходить не намерен.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграют с «Аталантой».