«Реал» не собирается продавать Браима Диаса «Милану»

«Реал» не намерен продавать полузащитника Браима Диаса «Милану», сообщает AS.

В мадридском клубе хотят дать 23-летнему испанцу шанс в следующем сезоне, после того, как он вернется из итальянской команды, за которую выступает на правах аренды.

В сезоне-2022/23 Диас забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 14 матчах за «Милан». Срок его аренды действует до конца июня 2023 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего испанца в 18 миллионов евро.