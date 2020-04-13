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Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» не собирается летом продавать Йовича

09:05
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Сербский нападающий «Реала» Лука Йович не покинет клуб в летнее трансферное окно. Руководство «сливочных» решило оставить 22-летнего форварда, несмотря на неудачный первый сезон, утверждает AS.

Ранее сообщалось, что из-за нарушения правил карантина «Реал» попытается продать Йовича. В марте он вернулся из Испании в Сербию, проигнорировав необходимость самоизолироваться на две недели в Мадриде.

Контрактное соглашение серба с испанским клубом рассчитано до 2025 года. В дебютном сезоне в Испании он забил всего два гола в 24 матчах.

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