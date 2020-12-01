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«Реал» не сможет купить Мбаппе летом

08:59
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«Реал» летом не сможет приобрести нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе, информирует Le Parisien. Как отмечается, у клуба есть финансовые трудности из-за пандемии, что делает трансфер форварда сборной Франции невозможным. Кроме того, у Мбаппе большая зарплата.

Ранее сообщалось, что «Реал» возобновил интерес к 21-летнему французу. Контракт игрока с парижанами рассчитан до лета 2022 года.

В сезоне-2020/21 Мбаппе провел 8 матчей за «ПСЖ», на его счету 7 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро.

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