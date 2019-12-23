«Реал» не смог обыграть «Атлетик». У мадридцев три ничьи подряд

«Реал» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Атлетиком» — 0:0. Для мадридцев это третья ничья кряду. С 37 очками они занимают второе место в турнирной таблице. Гости (28) — седьмые.

Чемпионат Испании. Лига 1

18-й тур

«Реал» — «Атлетик» — 0:0

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитау (Начо, 57), Серхио Рамос, Менди, Кроос, Вальверде, Модрич, Винисиус Жуниор (Йович, 72), Бензема, Родригу (Бэйл, 62).

«Атлетик»: Симон, Альварес, Иньиго Мартинес, Нуньес, Берчиче, Лекуэ, Дани Гарсия, Весга, Рауль Гарсия, Иньяки Уильямс (Эчеварриа, 86), Кодро (Вильялибре, 73).

Предупреждение: Серхио Рамос, 87.

Судья: Кордеро Вега (Испания).

22 декабря. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр