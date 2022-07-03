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Сегодня, 09:41

«Реал» не продаст Себальоса дешевле 12 миллионов евро

Виктория Кравченко
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Мадридский «Реал» определился с ценой на полузащитника Дани Себальоса, сообщает Diario AS. Если клуб не получит достойное предложение по переходу игрока, то он останется в команде.

По данным источника, «Реал» просит за 25-летнего футболиста 12-15 миллионов евро. Себальосом активно интересуется «Бетис».

В прошлом сезоне испанец провел за «Реал» 18 матчей и отдал 1 результативную передачу. Контракт Себальоса действует до июня 2023 года.

Дани Себальос
ФК Реал
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