«Реал» не продаст Себальоса дешевле 12 миллионов евро

Мадридский «Реал» определился с ценой на полузащитника Дани Себальоса, сообщает Diario AS. Если клуб не получит достойное предложение по переходу игрока, то он останется в команде.

По данным источника, «Реал» просит за 25-летнего футболиста 12-15 миллионов евро. Себальосом активно интересуется «Бетис».

В прошлом сезоне испанец провел за «Реал» 18 матчей и отдал 1 результативную передачу. Контракт Себальоса действует до июня 2023 года.