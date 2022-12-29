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Сегодня, 18:18

«Реал» не планирует подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что клуб не планирует подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно.

«Нам не нужны приобретения в январе, наш рынок закрыт — что касается уходов, то мы рассмотрим некоторых игроков», — приводит слова Анчелотти Goal.

Также тренер «Реала» прокомментировал подписание 16-летнего Эндрика из «Палмейраса», который прибудет в клуб в 2024 году.

«Мы подписали Эндрика, это настоящий талант. Я смотрел на него в прошлом году, мы немного поговорили. Мы счастливы и рады, что он присоединится к нам», — заявил Анчелотти.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 35 очков в 14 матчах.

Карло Анчелотти
ФК Реал
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2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
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 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
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 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
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 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
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 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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Жирона – Р. Вальекано
 - : -
29.12 21:15
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 - : -
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Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
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Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

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 8
П
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

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Барселона

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И К Ж
Херман Пеццела

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 12 2 2
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