«Реал» не планирует подписывать Мбаппе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не перейдет в мадридский «Реал», сообщает El Chiringuito.

По информации источника, 23-летний футболист не входит в планы испанского клуба.

В этом сезоне чемпионата Франции Мбаппе отметился 12 голами в 13 матчах во всех клубных соревнованиях.