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Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» не намерен сокращать зарплату игрокам

00:45

«Реал» не намерен уменьшать зарплаты игрокам и персоналу клуба из-за паузы в чемпионате вследствие пандемии коронавируса, cuatro.com.

Уже несколько клубов пошли на снижение зарпалты из-за тяжелой финансовой ситуации.

В частности, «Барселона» объявила о сокращении зарплаты сотрудникам. Каталонцы хотели сократить ее и для игроков, но они отказались.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 657 691 человек. Умерших — 30 438, выздоровевших — 139 263. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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