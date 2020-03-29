«Реал» не намерен сокращать зарплату игрокам

«Реал» не намерен уменьшать зарплаты игрокам и персоналу клуба из-за паузы в чемпионате вследствие пандемии коронавируса, cuatro.com.

Уже несколько клубов пошли на снижение зарпалты из-за тяжелой финансовой ситуации.

В частности, «Барселона» объявила о сокращении зарплаты сотрудникам. Каталонцы хотели сократить ее и для игроков, но они отказались.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 657 691 человек. Умерших — 30 438, выздоровевших — 139 263. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.