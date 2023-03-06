«Реал» не хочет покупать Леау этим летом

Агент нападающего «Милана» Рафаэла Леау провел переговоры с представителями «Реала», чтобы обсудить возможный трансфер игрока, сообщил Лука Бьянкин в социальных сетях.

По данным источника, мадридцы вряд ли приобретут футболиста этим летом, так как для них сумма в 100 миллионов евро слишком неподъемная. «Милан» требует за игрока именно эту сумму.

В активе Рафаэла 8 голов и 6 результативных передач в нынешнем сезоне чемпионата Италии.