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«Реал» не будет выкупать Ареола у «ПСЖ»

12:43
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«Реал» не станет выкупать вратаря Альфонсо Ареола у «ПСЖ», сообщает Goal.com.

По информации источника, 27-летний вратарь, находящийся в «Королевском клубе» на правах аренды из «ПСЖ», хочет выступать в основе, но «сливочные» не готовы предоставить футболисту такой возможности. Источник сообщает, что в следующем сезоне «Реал» хочет дать шанс украинскому голкиперу Андрею Лунину, который принадлежит мадридской команде с лета 2018 года, но за это время выступал на правах аренды за «Вальядолид» и «Леганес», а сейчас находится в расположении «Овьедо».

В сезоне-2019/20 Ареола провел за «Реал» 12 матчей и пропустил 12 мячей. 5 игр 27-летний француз провел «на ноль». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

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