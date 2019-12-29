«Реал» не будет продавать Хамеса Родригеса зимой

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес не покинет мадридский клуб этой зимой. Как сообщает AS, мадридцы не планируют проявлять активность на рынке в январе и рассчитывают сохранить нынешний состав, включая тех игроков, которые имеют не так много практики.

По данным источника, руководство «Реала» не намерено продавать 28-летнего колумбийца, который в нынешнем сезоне в чемпионате Испании провел всего семь матчей, забив один мяч.