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Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» не будет продавать Эдера Милитау

09:57

«Реал» не намерен продавать защитника Эдера Милитау, сообщает Marca.

По информации источника, в руководстве клуба уверены, что 22-летний бразилец в будущем станет одним из важнейших игроков «Королевского клуба», несмотря на то, что его первый сезон в Испании проходит неудачно. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе игрока в «Тоттенхэм».

Милитау провел за «Реал» 13 матчей в сезоне-2019/20, на счету защитника нет результативных действий. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 36 миллионов евро. Футболист перешел в «Реал» летом 2019 года из «Порту» за 50 миллионов евро.

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