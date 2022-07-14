«Реал» не будет предлагать новый контракт Асенсио

«Реал» не будет предлагать полузащитнику Марко Асенсио продление контракта. Действующие соглашение рассчитано еще на один год.

Как сообщает El Partidazo de COPE, мадридский клуб считает маловероятным, что игрок уйдет из команды этим летом. Сам Асенсио не хочет покидать «Реал».

Асенсио перешел в «Реал» в июле 2015 года. В прошлом сезоне он забил 12 голов и сделал 2 результативных передачи в 42 матчах за «Королевский клуб».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 40 миллионов евро.