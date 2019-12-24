«Реал» не будет покупать новичков зимой

«Реал» не будет подписывать новых футболистов в зимнее трансферное окно, утверждает Marca. Отмечается, что главный тренер Зинедин Зидан сделает ставку в атаке на Эдена Азара и Гарета Бэйла и надеется на прогресс Луки Йовича.

Ранее сообщалось, что «Королевский клуб» снова попытается усилить полузащиту хавбеком «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.

В текущем сезоне на счету «Реала» 37 очков после 18 туров. Он на 2 очка отстает от лидера таблицы «Барселоны». В Лиге чемпионов мадридцы вышли в 1/8 финала, где сыграют с «Манчестер Сити».