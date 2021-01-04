«Реал» нашел потенциальную замену Рамосу в «Вильярреале»
10:32
«Реал» заинтересован в защитнике «Вильярреала» Пау Торресе, сообщает Cadena Cope.
По информации источника, «Королевский клуб» рассматривает 23-летнего испанца в качестве возможной замены Серхио Рамосу, чей контракт истекает по окончании сезона-2020/21.
В сезоне-2020/21 Торрес провел 18 матчей за «Вильярреал», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.
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