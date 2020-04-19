Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» намерен заработать на продажах игроков более 120 миллионов евро

19 апреля 2020, 23:50
Гарет Бэйл. Фото Reuters
Гарет Бэйл. Фото Reuters
Теги:

«Реал» намерен продать сразу несколько игроков ближайшим летом. Мадридский клуб хочет избавиться от четырех-пяти футболистов, сообщает AS

«Сливочные» готовы расстаться с Гаретом Бэйлом (оценивается в 32 миллиона евро), Хамесом Родригесом (32), Альваро Одриосолой (16), Лукасом Васкесом (16), Мариано Диасом (13) и Начо (12). В случае, если план сработает, то клуб заработает 121 миллион евро.

Продажа этих исполнителей также позволит «Реалу» сэкономить порядка 75 миллионов евро на зарплатах.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир