«Реал» намерен заработать на продажах игроков более 120 миллионов евро

«Реал» намерен продать сразу несколько игроков ближайшим летом. Мадридский клуб хочет избавиться от четырех-пяти футболистов, сообщает AS

«Сливочные» готовы расстаться с Гаретом Бэйлом (оценивается в 32 миллиона евро), Хамесом Родригесом (32), Альваро Одриосолой (16), Лукасом Васкесом (16), Мариано Диасом (13) и Начо (12). В случае, если план сработает, то клуб заработает 121 миллион евро.

Продажа этих исполнителей также позволит «Реалу» сэкономить порядка 75 миллионов евро на зарплатах.