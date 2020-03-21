«Реал» намерен выставить на трансфер Эдера Милитау

Защитник «Реала» Эдер Милитау может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает Don Balon. Мадридцы разочарованы игрой футболиста и намерены выстпавить его на трансфер. 22-летний бразилец летом 2019 года перешел из «Порту» за 50 миллионов евро.

На его счету 13 матчей в текущем сезоне. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что мадридцы планируют продать нападающего Лука Йовича. Он также был приобретен летом 2019 года.