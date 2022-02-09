«Реал» намерен продлить контракт с Винисиусом

«Реал» готовит новый долгосрочный контракт для нападающего Винисиуса Жуниора, сообщает Marca.

Руководство «сливочных» активно ведет переговоры с 21-летним бразильцем, чтобы продлить его контракт до лета 2027 года.

Также отмечается, что «Реал» готов пойти на увеличение зарплаты для игрока, что может послужить дополнительной мотивацией. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Винисиус провел 31 матч, в которых забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.