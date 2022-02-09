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Сегодня, 21:25

«Реал» намерен продлить контракт с Винисиусом

Иван Шитик
Корреспондент

«Реал» готовит новый долгосрочный контракт для нападающего Винисиуса Жуниора, сообщает Marca.

Руководство «сливочных» активно ведет переговоры с 21-летним бразильцем, чтобы продлить его контракт до лета 2027 года.

Также отмечается, что «Реал» готов пойти на увеличение зарплаты для игрока, что может послужить дополнительной мотивацией. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Винисиус провел 31 матч, в которых забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.

Винисиус Жуниор
ФК Реал
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 23 16 5 2 48-20 53
2
 Севилья 23 13 8 2 34-16 47
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
6
 Вильярреал 23 9 8 6 38-23 35
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
10
 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
11
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
12
 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
13
 Эспаньол 23 7 6 10 27-32 27
14
 Эльче 23 6 8 9 26-31 26
15
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 20 1 7
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