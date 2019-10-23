«Реал» намерен продать Браима Диаса

«Реал» намерен расстаться с полузащитником Браимом Диасом. Мадридский клуб готов рассмотреть зимой предложения о трансфере 20-летнего испанца, сообщает As.

Диас перешел в «Реал» из «Манчестер Сити» зимой 2019 года. Действующее соглашение с мадридским клубом рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл только 1 матч, проведя на поле в испанской примере 8 минут.

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