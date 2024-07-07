«Реал» намерен начать новые переговоры по трансферу Дэвиса
«Реал» планирует начать новые переговоры с «Баварией» о возможном подписании защитника Альфонсо Дэвиса этим летом, сообщает Diario AS.
По данным источника, мадридский клуб планируют продлить контракт с Ферланом Менди, но по-прежнему заинтересован в подписании 23-летнего Дависа, который в настоящее время находится в расположении сборной Канады на Кубке Америки-2024.
Контракт канадского футболиста с «Баварией» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
В сезоне-2023/24 Дэвис провел за клуб 42 матча, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.
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4
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|0
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5
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12
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13
|Сельта
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|0
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|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
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|0-0
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15
|Мальорка
|0
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|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
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|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
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19
|Вальядолид
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|0-0
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|18.08
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Атлетик – Хетафе
|- : -
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Бетис – Жирона
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Мальорка – Реал
|- : -
|18.08
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|18.08
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Вильярреал – Атлетико
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|18.08
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|00:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|00:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|18.08
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Осасуна – Леганес
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|18.08
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Вальядолид – Эспаньол
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