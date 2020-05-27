«Реал» начал тренировку с минуты молчания о жертвах коронавируса

Сегодня «Реал» провел тренировку, сообщает официальный Twitter клуба. Она началась с минуты молчания в память о тех, кто умер из-за заражения коронавирусом.

Minuto de silencio por parte de la plantilla en memoria de las v?ctimas del COVID-19.#RealMadrid pic.twitter.com/Z0xsuuGW3L — Real Madrid C.F.? (@realmadrid) May 27, 2020

Сезон в Испании прерван из-за пандемии. Ранее президент ла лиги Хавьер Тебас сообщил, что чемпионат может возобновиться 11, 12 или 13 июня. Официально дата пока не объявлена.