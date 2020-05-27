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«Реал» начал тренировку с минуты молчания о жертвах коронавируса

14:45
Ла лига.
Ла лига.

Сегодня «Реал» провел тренировку, сообщает официальный Twitter клуба. Она началась с минуты молчания в память о тех, кто умер из-за заражения коронавирусом.

Сезон в Испании прерван из-за пандемии. Ранее президент ла лиги Хавьер Тебас сообщил, что чемпионат может возобновиться 11, 12 или 13 июня. Официально дата пока не объявлена.

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