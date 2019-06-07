17:56 | Футбол — Испания

"Реал" начал продажу футболок Азара. Он будет играть под номером Роналду

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"Реал" в ближайшее время объявит о трансфере нападающего "Челси" и сборной Бельгии Эдена Азара.

Как сообщает Твиттер болельщиков "Реала", в официальном магазине мадридского клуба в аэропорту "Эль-Прат" в Барселоне уже продают футболки с фамилией Азара. Форвард будет выступать под 7-м номером, ранее принадлежавший Криштиану Роналду​. 

По информации СМИ, мадридцы заплатят за 28-летнего Азара около 130 миллионов фунтов стерлингов, включая бонусы.

 

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