"Реал" начал предметные переговоры о приобретении Неймара

"Реал" ведет обстоятельные переговоры о приобретении нападающего "ПСЖ" Неймара, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес Айя в Twitter.

Ситуация должна разрешиться в ближайшие дни. При этом отмечается, что если не произойдет каких-либо непредвиденных обстоятельств, бразильский нападающий перейдет в "Реал".

В сезоне-2018/19 27-летний бразилец провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро. Сейчас его трансферная стоимость, по оценке transfermarkt, cоставляет 180 миллионов евро.

EXCLUSIVA: El Real Madrid entró ANOCHE en la negociación por #Neymar de forma seria. Está avanzando y estos días son claves. Si no se tuerce la negociación con el PSG (que parece que no), Neymar será jugador del #RealMadrid. @elchiringuitotv pic.twitter.com/yyKv0Qtk99 — Jose Alvarez Haya (@10JoseAlvarez) August 7, 2019

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