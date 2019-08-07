18:05 | Футбол — Испания

"Реал" начал предметные переговоры о приобретении Неймара

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"Реал" ведет обстоятельные переговоры о приобретении нападающего "ПСЖ" Неймара, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес Айя в Twitter.

Ситуация должна разрешиться в ближайшие дни. При этом отмечается, что если не произойдет каких-либо непредвиденных обстоятельств, бразильский нападающий перейдет в "Реал".

В сезоне-2018/19 27-летний бразилец провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро. Сейчас его трансферная стоимость, по оценке transfermarkt, cоставляет 180 миллионов евро.

 

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