«Реал» начал переговоры с «Севильей» по трансферу Буну
«Реал» и «Севилья» начали переговоры о переходе вратаря Яссина Буну в мадридский клуб, сообщает Marca.
По информации источника, 32-летний марокканский вратарь отклонил предложение «Аль-Насра» и настаивает на том, чтобы остаться в Европе. Это сыграло ключевую роль для начала переговоров «Реала» и «Севильи».
Ранее сообщалось, что из-за травмы вратаря «Реала» Тибо Куртуа, клуб хотел подписать вратаря «Манчестера Юнайтед» Давида Де Хеа, но главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти заблокировал его переход.
В прошлом сезоне Буну пропустил 60 мячей за 36 матчей за «басков» во всех турнирах. Его контракт с клубом заканчивается 30 июня 2025 года.
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|Атлетико
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10
|Жирона
|0
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|0
|0-0
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11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
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|
20
|Алавес
|0
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|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|23:00
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
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