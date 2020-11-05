«Реал» начал переговоры по контракту с Рамосом

«Реал» вступил в переговоры по новому контракту с защитником Серхио Рамосом, сообщает ESPN.

По информации источника, представители «Королевского клуба» начали обсуждать вопрос продления соглашения с 34-летним испанцем. Отмечается, что решение по новому контракту — приоритет для «Реала», ход переговоров оценивается как позитивный.

Контракт Рамоса с «Реалом» действует до конца сезона-2020/21. Во вторник испанец поразил ворота «Интера» (3:2) в Лиге чемпионов, забив сотый гол за мадридцев во всех турнирах.