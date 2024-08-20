«Реал» начал новую войну с судьями. Мадридцы сделали фильм об ошибках в игре с «Мальоркой»

Телевидение «Реала» подготовило фильм продолжительностью три с лишним минуты, посвященный работе судейской бригады на матче 1-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (1:1). Найдены восемь ошибок, включая три неназначенных, по мнению мадридцев, пенальти и неудаление футболиста соперников за фол за удар шипами в икроножную мышцу Винисиуса Жуниора.

Фото Скриншот фильма

Фото Скриншот фильма

Фото Скриншот фильма

Фото Скриншот фильма

Фото Скриншот фильма

Сотрудники «Реала» очень профессионально, как и в прошлом сезоне, подобрали эпизоды, создав ощущение «убийства» команды судьей Сесаром Сото Градо и его видеоассистентами.