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Судейство

Сегодня, 13:45

«Реал» начал новую войну с судьями. Мадридцы сделали фильм об ошибках в игре с «Мальоркой»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Судья Сесар Сото Градо в матче «Реала» против «Мальорки».
Фото Скриншот фильма

Телевидение «Реала» подготовило фильм продолжительностью три с лишним минуты, посвященный работе судейской бригады на матче 1-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (1:1). Найдены восемь ошибок, включая три неназначенных, по мнению мадридцев, пенальти и неудаление футболиста соперников за фол за удар шипами в икроножную мышцу Винисиуса Жуниора.

Фото Скриншот фильма
Фото Скриншот фильма
Фото Скриншот фильма
Фото Скриншот фильма
Фото Скриншот фильма

Сотрудники «Реала» очень профессионально, как и в прошлом сезоне, подобрали эпизоды, создав ощущение «убийства» команды судьей Сесаром Сото Градо и его видеоассистентами.

Фото Скриншот фильма
Футбол
ФК Мальорка
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
2
 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
3
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-1 3
4
 Вальядолид 1 1 0 0 1-0 3
5
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
6
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
7
 Атлетико 1 0 1 0 2-2 1
8
 Вильярреал 1 0 1 0 2-2 1
9
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
10
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
11
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
12
 Реал 1 0 1 0 1-1 1
13
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
14
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
15
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
16
 Осасуна 1 0 1 0 1-1 1
17
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
18
 Р. Сосьедад 1 0 0 1 1-2 0
19
 Валенсия 1 0 0 1 1-2 0
20
 Эспаньол 1 0 0 1 0-1 0
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23.08 20:00
Сельта – Валенсия
 - : -
23.08 22:30
Севилья – Вильярреал
 - : -
24.08 18:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
24.08 20:00
Барселона – Атлетик
 - : -
24.08 22:30
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
24.08 22:30
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
25.08 18:00
Реал – Вальядолид
 - : -
25.08 20:00
Алавес – Бетис
 - : -
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Леганес – Лас-Пальмас
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 2
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Сельта

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Жирона

 1
Пабло Барриос

Пабло Барриос

Атлетико

 1
И К Ж
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Ферлан Менди

Реал

 1 1 0
Абделькабир Абкар

Абделькабир Абкар

Алавес

 1 0 1
Хон Арамбуру

Хон Арамбуру

Реал Сосьедад

 1 0 1
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