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«Реал» нацелился на Тимо Вернера

08:51
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Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер входит в сферу интересов «Реала». Мадридский клуб может оформить трансфер 23-летнего немца в летнее трансферное окно, сообщает Sky in Germany.

Действующий контракт Вернера с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2023 года. Интерес к нападающему также проявляли: «Бавария», «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Челси». Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Вернер провел 25 матчей за «Лейпциг», забил 23 гола и отдал 10 голевых передач.

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