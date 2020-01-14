«Реал» нацелился на Тимо Вернера

Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер входит в сферу интересов «Реала». Мадридский клуб может оформить трансфер 23-летнего немца в летнее трансферное окно, сообщает Sky in Germany.

Действующий контракт Вернера с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2023 года. Интерес к нападающему также проявляли: «Бавария», «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Челси». Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Вернер провел 25 матчей за «Лейпциг», забил 23 гола и отдал 10 голевых передач.