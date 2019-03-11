"Реал" на выезде разгромил "Вальядолид", Бензема сделал дубль

"Реал" обыграл "Вальядолид" в матче 27-го тура чемпионата Испании - 4:1. После забитого Ануаром Тухами гола мадридцы смогли не только завоевать победу, но и сделать это с разгромом.

В составе "Реала" дубль сделал Карим Бензема, еще по голу забили Рафаэль Варан и Лука Модрич.

Чемпионат Испании

Лига 1

27-й тур

"Вальядолид" - "Реал" - 1:4 (1:1)

Голы: Ануар, 29 (1:0). Варан, 34 (1:1). Бензема, 51 - с пенальти (1:2). Бензема, 59 (1:3). Модрич, 85 (1:4).

Нереализованный пенальти: Рубен Алькарас, 12 (мимо)

"Вальядолид": Масип, Антоньито, Калеро, Фернандес, Начо Мартинес, Ануар (Верде, 63), Мичел, Рубен Алькарас, Кеко (Чоп, 73), Гвардьола, Оскар Плано (Энес Унал, 86).

"Реал": Куртуа, Одриосола, Начо, Варан (Вальехо, 88), Регилон (Марселу, 89), Кроос (Вальверде, 74), Каземиру, Себальос, Модрич, Асенсио, Бензема.

Предупреждения: Одриосола, 12. Регилон, 45+3. Начо Мартинес, 61. Куртуа, 64. Каземиру, 69. Марселу, 90+3.

Удаление: Каземиру, 80.

Судья: Хиль Мансано.

10 марта. Вальядолид. Стадион Jose Zorrilla.